В Ревде завершился капитальный ремонт поликлиники

В Ревде завершили капремонт поликлиники Ловозерской центральной районной больницы, который велся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: Администрация города Мурманска

В Ревде завершили капремонт поликлиники Ловозерской центральной районной больницы, который велся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В здании полностью заменили все инженерные коммуникации, установили современные системы безопасности. Финансирование составило более 171 миллиона рублей, из которых около 158 – затраты областного бюджета.

- Для оснащения обновленной поликлиники закуплено необходимое медицинское оборудование и мебель: флюорограф, система эндоскопической визуализации, аппараты УЗИ, видеобронхоскоп, микропроцессорный спирограф, цифровой радиовизиограф, комплексы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, электрокардиограф, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Напомним: в Мурманском областном многопрофильном центре после капремонта открыли отделение анестезиологии-реанимации.

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