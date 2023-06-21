Семья из Мурманска отсудила у турфирмы почти полмиллиона рублей за несостоявшийся отпуск

Северяне не смогли улететь в другую страну из-за пандемии коронавируса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спустя почти три года семья мурманчан добилась от петербуржской турфирмы возврата денег, потраченных на так и не случившийся отпуск. Северяне не смогли улететь в другую страну из-за пандемии коронавируса.

Так, в 2020 году мурманчанка купила тур за 360 тысяч рублей. Женщина вместе с мужем и двумя детьми должна была отправиться в Турцию на 28 дней, однако въезд в страну вскоре закрыли.

- Женщина направила в компанию требование о расторжении договора и возврате денег. Туроператор, в свою очередь, не предоставил семьей равнозначного туристского продукта на более позднее время, - сообщили в УФССП по Санкт-Петербургу.

Суд решил взыскать с петербургского туроператора не только стоимость тура, но еще и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Всего - около полумиллиона рублей. Средства взыскали в принудительном порядке с одного из расчетных счетов компании и в кратчайшие сроки перевели мурманчанам.

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