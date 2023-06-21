В Мурманской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Мурманской области снова растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Мурманской области снова растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Темп регистрации отметили среди всех возрастов, также немного превышено недельное значение эпидпорога.

- Чаще всего болеют дети (50,4%), особенно в возрасте 3-6 лет (43%). Продолжается циркуляция вирусов гриппа. Выявлены вирусы и других респираторных инфекций - парагрипп, бокавирус, риновирус, сезонный коронавирус, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Всего в регионе выявлено 1826 случаев гриппа. Из всех заболевших только три человека были привиты против гриппа.

Напомним: с 1 июля при взрослых поликлиниках в Мурманской области будут работать кабинеты медико-психологического консультирования и помощи, куда смогут обратиться северяне, попавшие в беду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru