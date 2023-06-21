В Мурманской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Мурманской области снова растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В Мурманской области снова растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Темп регистрации отметили среди всех возрастов, также немного превышено недельное значение эпидпорога.
- Чаще всего болеют дети (50,4%), особенно в возрасте 3-6 лет (43%). Продолжается циркуляция вирусов гриппа. Выявлены вирусы и других респираторных инфекций - парагрипп, бокавирус, риновирус, сезонный коронавирус, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.
Всего в регионе выявлено 1826 случаев гриппа. Из всех заболевших только три человека были привиты против гриппа.
Напомним: с 1 июля при взрослых поликлиниках в Мурманской области будут работать кабинеты медико-психологического консультирования и помощи, куда смогут обратиться северяне, попавшие в беду.
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