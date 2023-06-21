В Мурманске вынесли приговор местной Соньке Золотой Ручке

Суд вынес приговор 35-летней мурманчанке, которую обвиняли сразу в пяти преступлениях с чужим имуществом от кражи до мошенничества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 35-летней мурманчанке, которую обвиняли сразу в пяти преступлениях с чужим имуществом от кражи до мошенничества.

Сначала северянка в октябре 2021 года обманула ухажера. Пара решила снять квартиру, чтобы там выпивать и романтично проводить время. Мужчина, как истинный джентльмен, дал даме сердца свою банковскую карту, чтобы она сняла деньги для аренды жилья. Женщина до банкомата не дошла, а просто установила себе на телефон банковское приложение и, зная пин-код, перевела на свой счет 10300 рублей. Ухажеру же сказала, что банкомат не работает, а чтобы тот не заподозрил неладное, удалила с его телефона все уведомления. На следующий день она снова перевела себе 10 тысяч рублей, объяснив, что за аренду квартиры все же надо заплатить.

- 23 октября северянка в гостях тайно похитила из кармана куртки на вешалке 7000 рублей. 3 ноября она попросила знакомого забрать из комнаты коммунальной квартиры не принадлежащий ей телевизор. Женщина убедила знакомого, что ранее жила здесь и техника принадлежит ей. Знакомый поверил, выбил ногой входную дверь в комнату и забрал телевизор стоимостью 18000 рублей, - рассказали подробности в пресс-службе Ленинского районного суда.

Но и на этом северянка не остановилась. 26 июля 2022 она снова пришла в гости к знакомому, у которого увидела часы за 23 тысячи рублей. Женщина вопросила их примерить, чтобы сфотографироваться, а затем соврала, что ей надо встретить подругу и ушла.

Вину во всех преступлениях мурманчанка признала. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 40 тысяч рублей. Также она должна будет возместить имущественный ущерб в размере 23 тысяч рублей.

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