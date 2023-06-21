Жителей Мурманска приглашают поучаствовать в акции «10 000 шагов к жизни»

В Мурманске акция состоится 25 июня 2023 года в 11.00 часов. Место проведения – зона отдыха у Семеновского озера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 19 по 25 июня в России проходит Неделя информирования о важности физической активности.

Одной из основных предотвратимых причин преждевременной смертности населения является низкая физическая активность. Ежедневная физическая нагрузка напротив предотвращает множество серьезных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

По данным Минспорта, среди молодежи приверженность физической культуре достаточно высокая - больше 85% молодых людей физически активны. После 25-30 лет активность начинает снижаться. Среди людей 30-50 лет активно занимаются физкультурой всего 35% населения. А вот среди старшего поколения активных приверженцев уже не более 20%.

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рассказала, как простая ходьба положительно влияет на здоровье человека:

- Три минуты ходьбы позволят снизить артериальное давление. Пять минут, пройденных пешком на свежем воздухе, – повысят настроение. Уровень сахара в крови после еды уменьшиться через 15 минут пешей прогулки, а 30 минут поможет снизить вес (в зависимости от скорости ходьбы). Для лиц пожилого возраста 40-минутная ходьба в день позволит снизить риск развития ишемической болезни сердца, – говорит специалист.

25 июня в России пройдет всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», главной целью которой является пропаганда ценностей здорового образа жизни, повышение физической активности населения, развитие естественных методов оздоровления.

Специалист приглашает всех мурманчан поддержать проведение акции и пройти 10 000 шагов навстречу своему здоровью.

В Мурманске акция состоится 25 июня 2023 года в 11.00 часов. Место проведения – зона отдыха у Семеновского озера. Участники мероприятия пройдут от памятника О. П. Найденову через домик моржей к памятнику Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, далее – по пешеходным дорожкам до лодочной станции.

Врач призывает всех северян дорожить своим здоровьем, быть физически активными и ежедневно гулять на свежем воздухе.

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