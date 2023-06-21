В Мурманской области при поликлиниках откроют медико-психологические кабинеты

В специализированные кабинеты северян направят терапевты или же направление можно будет получить через регистратуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 июля при взрослых поликлиниках в Мурманской области будут работать кабинеты медико-психологического консультирования и помощи, куда смогут обратиться северяне, попавшие в беду.

- Специалисты окажут помощь находящимся в тяжелом психическом состоянии, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, от различных видов насилия. Медицинские психологи проведут диагностику психоэмоционального состояния, и при выявлении изменений порекомендуют лечение, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

В специализированные кабинеты северян направят терапевты или же направление можно будет получить через регистратуру.

Напомним: врачи составили портрет больного раком в Мурманской области. В регионе улучшают борьбу с онкологией при помощи нацпроекта «Здравоохранение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru