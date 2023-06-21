В Мурманске на День молодежи гостей ждут интерактивные площадки и концерт

В Мурманске 24 июня пройдет масштабный фестиваль в честь Дня молодежи, на который приглашают северян. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске 24 июня пройдет масштабный фестиваль в честь Дня молодежи, на который приглашают северян.

- Будут работать десять интерактивных площадок, в том числе концертная программа, блогерские, творческие, спортивные, карьерные образовательные и бизнес-пространства, - отметил глава города Игорь Морарь.

Праздник состоится на площади Пять Углов, площадки будут открыты с 13.00 до 23.00. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Напомним: на концерте ко Дню молодежи в Мурманске выступит Ольга Серябкина.

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