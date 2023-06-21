55 лет назад в Мурманске появилась улица Михаила Ивченко

7 октября, когда началась Петсамо-Киркенесская операция, Михаил Лаврентьевич совершил свой подвиг. Фото: Администрация города Мурманска
55 лет назад, 21 июня 1968 года, одна из улиц Мурманска получила имя Героя СССР Михаила Ивченко. В годы Великой Отечественной войны он служил в рядах Красной Армии, его направили в стрелковую часть Заполярья.
7 октября, когда началась Петсамо-Киркенесская операция, Михаил Лаврентьевич совершил свой подвиг.
- Во время боя за высоту Малый Кариквайвиш пулеметный огонь немецкого дзота поливал огнем обескровленную роту. Михаил Ивченко подполз к укреплению и метнул гранату. Наступило затишье, но лишь на пару минут. А потом вновь начался огонь. Тогда Ивченко бросился вперед и, получив смертельные ранения, закрыл амбразуру своим телом. Его рота достигла вражеских траншей и взяла высоту, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.
Звание Героя Советского Союза 28-летний снайпер получил посмертно. Михаил Ивченко похоронен в братской могиле в Долине Славы.
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