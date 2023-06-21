В Мурманске многодетный отец вспомнил об алиментах из-за угрозы возбуждения уголовного дела

Многодетного жителя Мурманска вряд ли можно назвать примерным отцом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многодетного жителя Мурманска вряд ли можно назвать примерным отцом. Своим троим детям он упрямо не хотел платить алименты и в итоге накопил долг в 430 тысяч рублей.

— Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях, мужчина их игнорировал. Должника привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 30 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Но северянин и дальше продолжал игнорировать алименты. И только когда возник риск возбуждения уголовного дела, мужчина испугался и нашел всю сумму. Задолженности перед детьми у него больше нет.

Напомним: жителю Мурманска пришлось распрощаться с долгами по алиментам, чтобы заключить сделку по продаже квартиры. Всего мужчина должен был заплатить на содержание несовершеннолетнего сына более 900 тысяч рублей.

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