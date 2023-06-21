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НовостиОбщество21 июня 2023 7:43

В Мурманске многодетный отец вспомнил об алиментах из-за угрозы возбуждения уголовного дела

Мужчина задолжал своим детям 430 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
Многодетного жителя Мурманска вряд ли можно назвать примерным отцом.

Многодетного жителя Мурманска вряд ли можно назвать примерным отцом.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многодетного жителя Мурманска вряд ли можно назвать примерным отцом. Своим троим детям он упрямо не хотел платить алименты и в итоге накопил долг в 430 тысяч рублей.

— Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях, мужчина их игнорировал. Должника привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 30 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Но северянин и дальше продолжал игнорировать алименты. И только когда возник риск возбуждения уголовного дела, мужчина испугался и нашел всю сумму. Задолженности перед детьми у него больше нет.

Напомним: жителю Мурманска пришлось распрощаться с долгами по алиментам, чтобы заключить сделку по продаже квартиры. Всего мужчина должен был заплатить на содержание несовершеннолетнего сына более 900 тысяч рублей.

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