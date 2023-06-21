Андрей Чибис: Ситуация с наркотиками оценивается в Мурманской области как нейтральная

В Мурманске прошло заседание региональной антинаркотической комиссии под председательством губернатора Андрея Чибиса. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске прошло заседание региональной антинаркотической комиссии под председательством губернатора Андрея Чибиса. Он отметил, что в Кольском Заполярье эффективно действует профилактика распространения и употребления запрещенных веществ, в том числе к ней привлекают педагогов.

— По предварительным данным наркомониторинга за первый квартал 2023 года, обстановка в регионе оценивается как «нейтральная», то есть в пределах самого низкого показателя. Это значит, что меры и мероприятия, которые мы реализуем, дают положительный эффект. Отмечу, что в ряде муниципалитетов, случаев, связанных с наркоманией вообще не зафиксировано. Это Терский район, ЗАТО Заозёрск, ЗАТО Видяево и ЗАТО Островной, – сообщил Андрей Чибис.

Чаще всего наркопреступления случаются в крупных населенных пунктах, например, в Мурманске, Апатитах, Мончегорске и других.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области обнаружили новый вид синтетического наркотика.

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