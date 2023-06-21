Для поисков пропавшего в Ловозеро мужчины ищут квадроциклы

В Мурманской области продолжаются поиски 32-летнего Александра Фефелова. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

В Мурманской области продолжаются поиски 32-летнего Александра Фефелова. Последний раз его видели у магазина «Вирма» в Ловозере 5 июня.

— Требуются добровольцы на квадроциклах или соответствующих мотоциклах (с сопровождающими, вторыми номерами), для проверки отвороток, грунтовок, съездов, между Ловозеро и Ревдой. Под задачу подходят и полноприводные авто, с опытными водителями, - сообщает поисково-спасательный отряд «СеверСпас».

Напомним: уже почти год в Мурманской области длятся поиски пропавшего 64-летнего Евгения Скалина. В июле 2022-го он ушел в лес и не вернулся. Недавно волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» снова выходили в лес районе Титана в надежде напасть на след Евгения. Но им помешали медведи.

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