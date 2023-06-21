Shaman дал в Мурманске импровизированный концерт с балалайками

После официального выступления состоялось импровизированное - уже за дворцом спорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 июня в Мурманске состоялся единственный концерта певца Shaman. Он смог собрать полный Ледовый дворец спорта.

После официального выступления состоялось импровизированное - уже за дворцом спорта.

— Музыканты с балалайками сделали ему сюрприз, а он взял и спел с ними. А еще подписал открытки всем желающим, - пишет паблик «Регион 51».

Напомним: стала известна программа Дня молодежи, который отметят 24 июня на Пяти Углах в Мурманске. Хедлайнером праздника станет Ольга Серябкина.

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