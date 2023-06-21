Прокуратура помогла резиденту АЗРФ получить земельный участок в Мурманской области

В ситуацию с земельным вопросом пришлось вмешаться прокуратуре. Фото: правительство Мурманской области

Резидент Арктической зоны РФ ООО «Фиорд» через прокуратуру добился получения земельного участка в аренду. Ранее компании отказал в этом минимущество региона.

Надзорное ведомство разобралось в ситуации и выяснилось, что министерство нарушило требования земельного законодательства.

- По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой области, региональное министерством имущественных отношений с ООО «Фиорд» подписан договор аренды испрашиваемого обществом земельного участка, - сообщили в прокуратуре.

Напомним: в историческом здании Кировска у подножия Хибин открылся трехзвездочный сетевой спа-отель. Гостиницу создал резидент Арктической зоны РФ.

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