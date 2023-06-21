Андрей Чибис проведет встречу с жителями Заозерска

Живые встречи с губернатором стали традицией в городах и поселках Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает встречи с жителями различных населенных пунктов регионов, куда могут без записи прийти все желающие.

Очередное живое общение состоится в Заозерске 21 июня в 18.30 в музыкальной школе на улице Колышкина, 4.

- Приходите. Вместе обсудим вопросы, которые вас интересуют, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: губернатор наградил почетной грамотой Мурманской области митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

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