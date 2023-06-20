В Мурманске пройдет форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся»

В Мурманске с 22 по 25 июня будет проходить второй форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с 22 по 25 июня будет проходить второй форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся». Участники обсудят создание комфортной городской среды, развитие арктического туризма, использование современных технологий в Арктике и другие темы.

Помимо этого, волонтеров ждет ночная уборка в Абрам-Мысе, подъем затопленного судна, участие в акциях «Вода России» и «Сад памяти», рисование мурала на Ледовом дворце города. Участники посетят мастер-классы от МЧС, посвященные альпинизму, оказанию первой помощи при ДТП и на открытой воде, а также водолазному делу и выживанию в природной среде.

- Культурная часть программы включает посещение Поезда Победы, просмотр фильма «Нюрнберг» и творческую встречу с создателями этой картины, а также технические туры на арктические предприятия, - сообщили в АНО «Чистая Арктика».

Напомним: в Мурманске высадили 78 саженцев сирени. Мероприятие прошло в рамках акции «Сад Памяти».

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