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НовостиЗвезды20 июня 2023 12:45

Мурманские студенты стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна»

Мероприятие объединило более двух тысяч участников из почти 70 регионов России
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Праздник собрал более двух тысяч участников из почти 70 регионов России. Фото: Правительство Мурманской области

Праздник собрал более двух тысяч участников из почти 70 регионов России. Фото: Правительство Мурманской области

Студентов из Мурманской области получили награды на фестивале «Российская студенческая весна», который прошел в Ханты-Мансийске. Праздник собрал более двух тысяч участников из почти 70 регионов России.

- Сразу два представителя мурманской молодежи стали лауреатами второй степени в направлении «концептуальная мода» и «мода мегаполисов»: Екатерина Привалова — за работу «Переплет времен» и Вероника Попова — за работу «Что под маской», - сообщили в минобрнауки региона.

Также северянин Данил Канатчиков получил специальный приз в номинации «Медиа». Он единственный из всех конкурсантов смог взять интервью у губернатора Ханты-Мансийского АО, а также у известной российской певицы МариГу.

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