Мурманские студенты стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна»

Праздник собрал более двух тысяч участников из почти 70 регионов России. Фото: Правительство Мурманской области

Студентов из Мурманской области получили награды на фестивале «Российская студенческая весна», который прошел в Ханты-Мансийске. Праздник собрал более двух тысяч участников из почти 70 регионов России.

- Сразу два представителя мурманской молодежи стали лауреатами второй степени в направлении «концептуальная мода» и «мода мегаполисов»: Екатерина Привалова — за работу «Переплет времен» и Вероника Попова — за работу «Что под маской», - сообщили в минобрнауки региона.

Также северянин Данил Канатчиков получил специальный приз в номинации «Медиа». Он единственный из всех конкурсантов смог взять интервью у губернатора Ханты-Мансийского АО, а также у известной российской певицы МариГу.

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