В Мурманске обещают устранить проблемы с велопрокатом в ближайшее время

В ближайшее время обновят приложение, в котором будут доступны и велосипеды, и самокаты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Если с арендой электросамокатов в Мурманске все хорошо, то с прокатом велосипедов - не очень. Так, возникли технические проблемы из-за испорченной платы. Новая уже находится в пути в город.

- Сейчас прокат идет вручную - на станциях работают промоутеры, которые выдают в аренду велосипеды, причем такой прокат бесплатный для жителей и гостей города, - сообщили в минграде Мурманской области.

Прокат велосипедов по такой системе доступен с пятницы по воскресенье с 11.00 до 23.00, в остальные дни - с 12.00 до 22.00. Станции находятся по адресам: Челюскинцев, 3, Шмидта, 19, 39, проспект Ленина, 47,59,79. Когда неполадки устранят, станций снова будет десять.

Также в ближайшее время обновят приложение, в котором будут доступны и велосипеды, и самокаты.

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