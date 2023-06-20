Жителями Мурманской области рассказали, почему купаться в озерах - очень плохая идея

Особенно опасно купание в холодной воде, если есть проблемы с сердцем или если человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Влад Комяков

В Мурманскую область снова возвращается жаркая летняя погода, уже к 23 июня синоптики обещают, что воздух прогреется до +20 градусов и более. А это значит, что многие северяне будут отдыхать у воды. Только вот купаться - идея не просто плохая, а очень плохая. И вот почему.

- Водоемы области все еще не успели прогреться. Температура воды на озерах и водохранилищах составляет 5,0-12 °С, на реках 10-14 °С, на горных реках в среднем 4,4-5,3 °С, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

В регионе нет ни одного оборудованного пляжа, а также действует запрет на купание в реках, озерах и водохранилищах. И не только из-за холодной воды, а еще и потому, что оборудованных мест для этого нет, и на дне есть опасный мусор от стекла до металла.

- Ежегодно на водоемах области в результате купания гибнут люди, в том числе дети. За летний период 2022 года утонули 12 человек, из них один ребенок. Зачастую родители не объясняют детям, что купание в северных водоемах очень опасно. А иногда и сами подают плохой пример и ныряют в воду. Такие случаи обычно заканчиваются трагедией, - уточнила Дина Рыгина.

Особенно опасно купание в холодной воде, если есть проблемы с сердцем или если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

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