В Мончегорске накрыли наркопритон в квартире на проспекте Кирова

Фото: УМВД по Мурманской области

В Мончегорске накрыли наркопритон, который организовал местный житель в своей квартире на проспекте Кирова. Полицейские узнали, что квартиру постоянно посещают разные подозрительные люди.

Выяснилось, что безработный 37-летний мончегорец сам употреблял наркотики и систематически разрешал использовать свое жилье под эти цели другим наркоманам.

- Из квартиры полицейские забрали шприцы и другие приспособления для приготовления и потребления запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru