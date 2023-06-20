Семь человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП у «Долины Славы»

Утром 20 июня у мемориального комплекса «Долина Славы» в Мурманской области произошло ДТП с семью пострадавшими. Фото: ГИБДД

Утром 20 июня у мемориального комплекса «Долина Славы» в Мурманской области произошло ДТП с семью пострадавшими. Информация о нем поступила в 10.30.

- По предварительной информации, на 1458 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Volvo, который ехал во встречном направлении, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Водителя и четырех пассажиров отечественной машины (среди них были два ребенка), а также водителя и пассажира Volvo увезли в больницу. Фото: ГИБДД

Водителя и четырех пассажиров отечественной машины (среди них были два ребенка), а также водителя и пассажира Volvo увезли в больницу.

Напомним: утром 20 июня под Мурманском две машины столкнулись также на 1402 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» рядом с Минькино, пострадали два человека.

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