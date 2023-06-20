Два человека пострадали в серьезном ДТП под Мурманском

Водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в другую машину. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Утром 20 июня под Мурманском столкнулись две машины. ДТП случилось в 11.30 на 1402 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» рядом с Минькино.

- По предварительной информации, водитель Hyundai, который двигался в Печенги, не справился с управлением и допустил выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen, - сообщила официальный представитель УГИДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В больницу госпитализировали водителя и пассажира Volkswagen.

Напомним: в ГИБДД по Мурманской области рассказали, что стало причиной страшного ДТП, случившемся в районе Апатитов утром 19 июня. Напомним: Opel Astra съехал в кювет, перевернулся и загорелся. Пострадали пять человек.

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