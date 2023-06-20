Доходы бюджета Мурманской области выросли на 1,4 миллиарда рублей

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике, на котором рассмотрели исполнение главного финансового документа региона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике, на котором рассмотрели исполнение главного финансового документа региона.
- Доходы областного бюджета превысили утвержденные законом показатели почти на 1,4 миллиарда рублей и составили порядка 106 миллиардов рублей. Расходы исполнены в общем объеме на 130,9 миллиардов рублей, что на 29,7 % больше по сравнению с 2021 год. Дефицит бюджета предложено утвердить в сумме 24,9 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Ранее стало известно, что Мурманская область оказалась в числе самых дефицитных российских регионов за 2022 год. Данные приведены на оперативном докладе Счетной палаты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ.
Напомним: на реновацию ЗАТО в Мурманской области дополнительно направят 422 миллиона рублей. Из них 300 млн рублей выделят из федерального бюджета.
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