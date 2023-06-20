Для молодежи в Мурманской области приготовили 140 мероприятий

Одно из самых масштабных пройдет уже 24 июня, когда на Пяти Углах в Мурманске отпразднуют День Молодежи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето-2023 в Мурманской области сложно будет назвать скучным – для молодежи приготовили более 140 различных мероприятий.

Одно из самых масштабных пройдет уже 24 июня, когда на Пяти Углах в Мурманске отпразднуют День Молодежи. На нем будут работать различные площадки от спортивных до бизнеса, также северяне ждет концерт с участием Ольги Серябкиной.

Также с 22 по 25 июня Мурманск примет второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся», 30 июня в Кандалакше пройдет открытый городской подростковый туристический слет, 31 июля в Долине Славы состоится патриотическая экспедиция «Наследие». Подробное расписание всех событий можно можно найти на официальной странице регионального комитета молодежной политики.

Напомним: 24 июня на Поморской набережной в Коле пройдет масштабный праздник для выпускников - фестиваль «Арктический берег». Как сообщил губернатор Андрей Чибис, мероприятие объединит 3,5 тысячи ребят 9 и 11 классов со всей Мурманской области.

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