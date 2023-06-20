Поискам пропавшего жителя Мурманской области помешали медведица с медвежонком

Недавно волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» снова выходили в лес районе Титана в надежде напасть на след Евгения Скалина. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

Уже почти год в Мурманской области длятся поиски пропавшего 64-летнего Евгения Скалина. В июле 2022-го он ушел в лес и не вернулся. Недавно волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» снова выходили в лес районе Титана в надежде напасть на след Евгения.

Однако им помешали.

Поискам пропавшего помешали медведица с медвежонком. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

- Мы проверили заброшенные здания и бетонные строения, колодцы, ручей, сараи, постройки бесхозного формата, локации за заброшенной взлеткой. К сожалению, поиск пришлось прервать раньше необходимого. В лесу между старым кладбищем и западными частными домами в Титане наш трек пересекла молодая медведица с медвежонком и ушла, судя по следам, в сторону оставшегося квадрата. Чтобы избежать встречи с хозяином леса, пеший расчет вывели с задачи, - сообщили в «СеверСпасе».

Но останавливаться на этом волонтеры не собираются - поиски будут продолжаться.

Останавливаться на этом волонтеры не собираются - поиски будут продолжаться. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

Напомним: жители Кировска сообщили о медведе, который повадился ходить на местное кладбище, - рядом с могилами обнаружили следы хищника. Северяне посетовали, что животное раскидало венки.

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