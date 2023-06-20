В мае годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 3,8%

Особенно наглядно замедление инфляции видно на примере продовольственного сегмента. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области замедлилась годовая инфляция - в мае она составила до 3,8%. В апреле инфляция снизилась до 3,8% после 5,2% в предыдущем месяце. Однако осталась выше, чем в регионах СЗФО и в целом по России.

На показатель в мае повлияли расширение предложения ряда товаров и сокращение издержек производителей. Больше всего снижение цен заметили в продовольственной сфере. Так, помидоры и огурцы подешевели из-за хорошего тепличного урожая. Также выгоднее для северян стали молоко, сливки и кисломолочные продукты, мука и кондитерские изделия.

- В сегменте непродовольственных товаров снизился темп прироста цен на одежду, парфюмерию и косметику, а также бытовую химию. Это во многом объясняется эффектом базы: в расчете показателя за последние 12 месяцев перестал учитываться высокий ценовой прирост весной прошлого года. Продолжило расширяться предложение бытовой техники, в том числе за счет увеличения ассортимента брендов из стран Азии и ближнего зарубежья. В результате ускорилось в годовом выражении снижение цен на холодильники, подешевели пылесосы, – объяснил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Из-за сезона отпусков выросли цены турпутевок и авиабилетов.

Напомним: КП»-Мурманск» узнала, какие курорты открыты для российских туристов и где проведенный отпуск не разорит семейный бюджет.

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