Из пожара в студенческом общежитии в Мурманске спасли пять человек

Пожар уничтожил одну из комнат в общежитии. Фото: МЧС по Мурманской области

В 18.43 19 июня в экстренные службы Мурманска поступило сообщение о пожаре в общежитии Мурманского индустриального колледжа на улице Ушакова, 9.

Первоначально площадь пожара составляла 5 квадратных метров, после выросла до 10.

— В результате происшествия обгорели комната в квартире и личные вещи. Из здания эвакуировали 70 человек. С верхних этажей спасли пять человек, пострадавших нет, — сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

В 19.08 ликвидировали открытое горение, в 19.41 - сам пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru