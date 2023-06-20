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НовостиПроисшествия20 июня 2023 5:56

Из пожара в студенческом общежитии в Мурманске спасли пять человек

Всего из здания эвакуировали 70 учащихся индустриального колледжа
Ника СВЕТЛОВА
Пожар уничтожил одну из комнат в общежитии. Фото: МЧС по Мурманской области

Пожар уничтожил одну из комнат в общежитии. Фото: МЧС по Мурманской области

В 18.43 19 июня в экстренные службы Мурманска поступило сообщение о пожаре в общежитии Мурманского индустриального колледжа на улице Ушакова, 9.

Первоначально площадь пожара составляла 5 квадратных метров, после выросла до 10.

— В результате происшествия обгорели комната в квартире и личные вещи. Из здания эвакуировали 70 человек. С верхних этажей спасли пять человек, пострадавших нет, — сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

В 19.08 ликвидировали открытое горение, в 19.41 - сам пожар.

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