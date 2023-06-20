Взрывы на дороге Кола - Мурмаши отменили

Дорогу Кола - Мурмаши перекрывать не стали.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
20 июня должны были закрыть движение на дороге Кола - Мурмаши с 8 по 9 километры. Как сообщали в УГИБДД, с 13.00 до 15.00 здесь планировали проводить взрывные работы.
Однако их отменили.
— Сотрудники Госавтоинспекции информируют, что взрывные работы производится не будут, перекрытия не будет, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области на дорожных указателях заметили грамматические ошибки. Так, на одном из знаков Киркенес написали через «и», а на другом, уже с финской стороны дороги, Мурманск стал «Мурмаснком».
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