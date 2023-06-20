Взрывы на дороге Кола - Мурмаши отменили

Дорогу Кола - Мурмаши перекрывать не стали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 июня должны были закрыть движение на дороге Кола - Мурмаши с 8 по 9 километры. Как сообщали в УГИБДД, с 13.00 до 15.00 здесь планировали проводить взрывные работы.

Однако их отменили.

— Сотрудники Госавтоинспекции информируют, что взрывные работы производится не будут, перекрытия не будет, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области на дорожных указателях заметили грамматические ошибки. Так, на одном из знаков Киркенес написали через «и», а на другом, уже с финской стороны дороги, Мурманск стал «Мурмаснком».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru