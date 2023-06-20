Житель Апатитов в пьяном угаре до смерти забил мать

Мужчина убил маму, а потом раскаялся в этом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До 15 лет лишения свободы грозит 36-летнему жителю Апатитов за убийство матери.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, повлекшеее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление мужчина совершил в пьяном угаре.

— По версии следствия, с 20 до 21 апреля 2023 года обвиняемый находился в одной из квартир дома на улице Бредова в Апатитах. Там же была его 68-летняя мать, с которой он выпивал. Между ними началась ссора. Мужчина нанес несколько ударов в голову и по телу женщины, от которых последняя скончалась на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Апатитчанина задержали, свою вину он признает и об убийстве матери сожалеет. Сейчас материалы уголовного дела направили в суд.

Напомним: в Мурманске вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который по неосторожности убил своего соседа электрическим чайником.

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