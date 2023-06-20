Полиция проверит подростков в Кировске из-за издевательства над трупом кошки

Кошку сбила машина, а затем ее труп нашли подростки [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Мария ЛЕНЦ

Странные игры подростков в Кировске стали поводом для проверки со стороны полиции.

На улице Олимпийской машина сбила кошку, ее труп нашли дети, которые решили над ним поиздеваться. Причем все происходящее они сняли на видео и выложили в сеть, где неприятные кадры и заметили взрослые.

— По факту опубликованной в одной из групп социальных сетей видеозаписи (жестокое обращение с трупом животного) сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: в ноябре 2022 года в заполярных пабликах в «ВКонтакте» стала распространятся видеозапись с камеры видеонаблюдения. На ней запечатлен подросток, который издевался над собакой. Животное стойко терпело, хотя несовершеннолетний северянин пинал ее ногами и даже душил пакетом. Полиция начала проверку после того, как информация попала в сеть, и ее результаты уже известны.

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