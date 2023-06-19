В Мурманской области машина без водителя насмерть задавила мужчину

Житель Мурманской области погиб под собственным автомобилем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Житель Мурманской области погиб под собственным автомобилем.
Как стало известно «КП»-Мурманск» от собственных источников, северянин пересек границу с Мурманской области на собственном транспорте, после остановился на обочине дороги и залез под авто, чтобы что-то сделать с машиной. Но, видимо, или не до конца поставил ее на ручник или забыл это сделать. В итоге автомобиль переехал мужчину и сломал ему позвоночник.
Наша редакция обратилась с запросом в правоохранительные органами, чтобы подтвердить эту информацию.
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