Сначала подумали, что собака. Жители Мурманска сделали на берегу Кольского залива необычную находку

При отливе на берег Кольского залива чего только не выносит. Фото: Антон ЗАБИРОВ

При отливе на берег Кольского залива чего только не выносит. В основном, конечно, это битые бутылки, покрышки и прочий мусор, но бывают и находки постраннее.

Так, жители Мурманска нашли на берегу голову и ногу животного, похожего на косулю. Откуда там взялись останки этого краснокнижного зверя, остается только догадываться.

- Шли в сторону станции Кола по берегу. Мы сначала подумали, что это собака, а оказалось косуля или кто-то еще из парнокопытных. Причем остальных частей тела не было, - поделились очевидцы с «КП»-Мурманск».

Напомним: перебегающего дорогу медведя у Териберки сняли на видео. Косолапый часто выходит к машинам.

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