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НовостиОбщество19 июня 2023 13:27

Сначала подумали, что собака. Жители Мурманска сделали на берегу Кольского залива необычную находку

Жители Мурманска обнаружили на берегу Кольского залива останки косули
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
При отливе на берег Кольского залива чего только не выносит.

При отливе на берег Кольского залива чего только не выносит.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

При отливе на берег Кольского залива чего только не выносит. В основном, конечно, это битые бутылки, покрышки и прочий мусор, но бывают и находки постраннее.

Так, жители Мурманска нашли на берегу голову и ногу животного, похожего на косулю. Откуда там взялись останки этого краснокнижного зверя, остается только догадываться.

- Шли в сторону станции Кола по берегу. Мы сначала подумали, что это собака, а оказалось косуля или кто-то еще из парнокопытных. Причем остальных частей тела не было, - поделились очевидцы с «КП»-Мурманск».

Напомним: перебегающего дорогу медведя у Териберки сняли на видео. Косолапый часто выходит к машинам.

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