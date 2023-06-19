Жителя Санкт-Петербурга будут судить за гибель троих детей в Мурманской области

Жителю Санкт-Петербурга грозит до 15 лет лишения свободы, материалы уголовного дела направлены в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК Мурманской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняют в гибели троих детей в ДТП на федеральной трассе «Кола».

Страшная авария случилась 30 декабря 2022 года под Полярными Зорями. Volkswagen Multivan, которым управлял мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Трое юных пассажиров 2011, 2017, 2019 годов рождения погибли на месте.

- Следователи получили результаты химико-токсикологического исследования, в крови обвиняемого обнаружены наркотические вещества. Мужчина вину в совершенном преступлении признал частично, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Жителю Санкт-Петербурга грозит до 15 лет лишения свободы, материалы уголовного дела направлены в суд.

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