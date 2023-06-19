Летом 2023 года в Мурманскую область вновь прибудет «Поезд Победы». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летом 2023 года в Мурманскую область вновь прибудет «Поезд Победы». Стало известно, когда северяне смогут его посетить и в каких городах состав остановится.

- Помимо основной уникальной экспозиции о Великой Отечественной войне и героическом подвиге советского народа, в 2023 году в передвижном музее появился новый вагон. Он посвящен военным трибуналам над нацистами и их союзниками: Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Состав сделает в Мурманской области три остановки: с 21 по 24 июня он будет стоять в Мурманске, с 25 по 26 июня - в Апатитах, с 27 по 28 июня - в Кандалакше.

Вход на экспозицию будет бесплатный, но так как экскурсии будут проводить в составе организованных групп, то нужна будет предварительная регистрация, которая откроется 20 июня на сайте поездпобеды.рф.

В последний раз уникальный состав приезжал в Мурманскую область в мае 2022 года. Как это было - в нашем материале.

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