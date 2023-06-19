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НовостиПроисшествия19 июня 2023 11:57

Сын плакал, стараясь удержать папину руку. В Азове мужчину из Мурманской области чуть не унесло течением

Мужчину из Мурманской области чуть не унесло течением на Дону
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Пострадавших северян на берегу встретила родственница. От медицинской помощи туристы отказались. Фото: ДПЧС Ростовской области / vk.com/dpchs

Пострадавших северян на берегу встретила родственница. От медицинской помощи туристы отказались. Фото: ДПЧС Ростовской области / vk.com/dpchs

18 июня на городском пляже Азова спасали мужчину из Мурманской области, который приехал вместе с семьей на отдых. Северянин и его 11-летний сын отправились купаться на Дон, где чуть не произошла трагедия.

- 39-летний мужчина и мальчик заплыли за буйки на одноместном матрасе. Внезапно отец с матраса упал, и его течением стало затягивать под плавсредство. Ребенок заволновался и начал плакать, стараясь изо всех сил удержать отца за руку, - сообщили в ДПЧС Ростовской области.

Попавших в беду туристов заметили спасатели Азовского-Центрального подразделения, наблюдавшие за обстановкой на воде. Ребенка взяли на борт спасательного катера вместе с матрасом, а главе семейства бросили спасательный круг и тоже доставили к берегу.

- Мужчина был дезориентирован, получил ссадины, которые обработала медсестра спасательного подразделения, - отметили в ведомстве.

Пострадавших северян на берегу встретила родственница. От медицинской помощи туристы отказались.

Напомним: в Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек.

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