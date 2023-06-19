Сын плакал, стараясь удержать папину руку. В Азове мужчину из Мурманской области чуть не унесло течением

Пострадавших северян на берегу встретила родственница. От медицинской помощи туристы отказались. Фото: ДПЧС Ростовской области / vk.com/dpchs

18 июня на городском пляже Азова спасали мужчину из Мурманской области, который приехал вместе с семьей на отдых. Северянин и его 11-летний сын отправились купаться на Дон, где чуть не произошла трагедия.

- 39-летний мужчина и мальчик заплыли за буйки на одноместном матрасе. Внезапно отец с матраса упал, и его течением стало затягивать под плавсредство. Ребенок заволновался и начал плакать, стараясь изо всех сил удержать отца за руку, - сообщили в ДПЧС Ростовской области.

Попавших в беду туристов заметили спасатели Азовского-Центрального подразделения, наблюдавшие за обстановкой на воде. Ребенка взяли на борт спасательного катера вместе с матрасом, а главе семейства бросили спасательный круг и тоже доставили к берегу.

- Мужчина был дезориентирован, получил ссадины, которые обработала медсестра спасательного подразделения, - отметили в ведомстве.

Пострадавших северян на берегу встретила родственница. От медицинской помощи туристы отказались.

Напомним: в Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек.

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