Стало известно, куда пропал не вернувшийся с работы пенсионер из Мурманска

К счастью, поиски завершились успешно. Фото: vk.com/murmanspas51
В Мурманске с 5 июня искали местного жителя Вячеслава Васильева, который не вернулся домой с работы в ТЦ «Северное Нагорное». К счастью, поиски завершились успешно.
- Найден, жив! - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас».
Источник «КП»-Мурманск», знакомый с ситуацией, уточнил, что мужчина находится в больнице.
Напомним: в Мурманской области почти месяц ищут пропавшего мужчину.
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