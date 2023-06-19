В Мурманской области выросли цены на картошку и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю в Мурманской области выросли цены на некоторые продукты, в том числе на овощи и фрукты.

- Подорожали картошка (на 5,6%), морковь (на 2,9%), яблоки (на 2,5%), охлажденные и мороженые куры (на 1,7), сахар (на 1%), - сообщили в Мурманскстате.

Тем временем подешевели репчатый лук (на 4,8%), поваренная соль (на 1,9%) и подсолнечное масло (на 1,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 88681 рубль.

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