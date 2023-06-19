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НовостиОбщество19 июня 2023 10:17

В Мурманской области нашли способ решить проблему с лекарствами в отдаленных уголках

В Мурманской области в почтовых отделениях можно будет купить лекарства
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На Петербургском международном экономическом форуме делегация из Мурманской области подписала 20 соглашений.

На Петербургском международном экономическом форуме делегация из Мурманской области подписала 20 соглашений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Петербургском международном экономическом форуме делегация из Мурманской области подписала 20 соглашений. Одним из них стал документ с «Почтой России», который поможет решить одну из проблем, с которой сталкиваются северяне, живущие не в крупных населенных пунктах.

- Совместно мы планируем организовать продажу лекарств в отделениях. Это позволит повысить доступность лекарственного обеспечения, особенно тех людей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует построить в регионе фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств.

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