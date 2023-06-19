В Мурманской области нашли способ решить проблему с лекарствами в отдаленных уголках

На Петербургском международном экономическом форуме делегация из Мурманской области подписала 20 соглашений. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Петербургском международном экономическом форуме делегация из Мурманской области подписала 20 соглашений. Одним из них стал документ с «Почтой России», который поможет решить одну из проблем, с которой сталкиваются северяне, живущие не в крупных населенных пунктах.

- Совместно мы планируем организовать продажу лекарств в отделениях. Это позволит повысить доступность лекарственного обеспечения, особенно тех людей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует построить в регионе фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru