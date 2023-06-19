Следком завершил расследование по делу о ковидном госпитале в Мурмашах

Бывшего замглавы МЧС региона обвиняют в превышении полномочий при строительстве объекта Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Следком РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы МЧС Мурманской области Андрея Гуровича, который контролировал строительство антиковидного госпиталя в Мурмашах. Его обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним: полевой госпиталь стоимостью почти в миллиард рублей построили летом 2020 года, но он так и не принял ни одного пациента. В итоге его разобрали, так как он не соответствовал климату региона, а медоборудование распределили по больницам области.

В 2022 году Андрея Гуровича уволили из МЧС, ему вменили в вину отсутствие контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, которые пошли на постройку госпиталя, что привело к неправомерному использованию денег. По версии следствия, ущерб составил 323 миллиона рублей.

Сейчас экс-заместитель находится СИЗО. Своей вины не признает, отмечая, что после возведения госпиталя объект дважды проверяла прокуратура Мурманской области, но никаких нарушений не выявила.

- Вскоре обвиняемый, которого на днях оставили в СИЗО еще на один месяц, должен приступить к ознакомлению с собранными следствием материалами, - пишет «Коммерсантъ».

Напомним: бывшего заместителя главврача Апатитско-Кировской ЦГБ признали виновной в получении взятки.

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