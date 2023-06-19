Моряки Северного флота спасли 68 человек с потерявшей ход яхты в Средиземном море

В Средиземном море, в территориальных водах Греции, потерпела бедствие иностранная яхта «Авалон». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Средиземном море, в территориальных водах Греции, потерпела бедствие иностранная яхта «Авалон». На помощь пассажирам пришли экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» и сухогруз «Пижма», который шел в его сопровождении.

- Ночью 19 июня наши моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна «Авалон». Во время следования по маршруту перехода в порт Тартус фрегат «Адмирал Горшков» первым принял сигнал бедствия от судна, следовавшего под флагами Германии и Греции. Российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия, - сообщили в Минобороны РФ.

Людей с потерявшего ход судна эвакуировали на борт сухогруза «Пижма», где им оказали медицинскую помощь, а затем доставили в бухту острова Калимнос, где их передадут на борт катеров береговой охраны Греции.

Напомним: в январе отряд боевых кораблей Северного флота спас француза и его собаку в Атлантическом океане.

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