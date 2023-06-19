Страшное ДТП в районе Апатитов произошло из-за выбежавших на дорогу лосей

Водителя иномарки госпитализировали, четыре пассажира обслужены амбулаторно. Фото: vk.com/murman01

В ГИБДД по Мурманской области рассказали, что стало причиной страшного ДТП, случившегося в районе Апатитов утром 19 июня. Напомним: Opel Astra съехал в кювет, перевернулся и загорелся. Пострадали пять человек.

- Водитель автомобиля, который двигался в сторону Мурманска, пытался предотвратить столкновение с тремя лосями, которые неожиданно выбежали на проезжую часть, но не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителя иномарки госпитализировали, четыре пассажира обслужены амбулаторно.

Напомним: в Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он был за рулем Volkswagen Multivan, который 30 декабря попал в ДТП на федеральной трассе «Кола» в районе Полярных Зорь.

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