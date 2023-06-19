В Оленегорске пенсионер выстрелил из ружья в сына из-за пристрастия того к алкоголю

Ранее судимый 73-летний оленегорец свою вину отрицать не стал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 июня в больницу Оленегорска с огнестрельным ранением бедра попал 40-летний местный житель. Оказалось, что мужчина повздорил со своим пожилым отцом, и тот случайно выстрелил ему в ногу.

- Так как пострадавший часто употреблял спиртное, отец попытался прекратить его антисоциальное поведение, пригрозив ружьем. В ходе потасовки пенсионер по неосторожности выстрелил в сторону сына, тот получил серьезную травму. Пожилой северянин, испугавшись, вызвал скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимый 73-летний оленегорец свою вину отрицать не стал. В отношении него возбуждили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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