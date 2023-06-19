В Мурманскую область приедет «Поезд Победы»

До Мурманска поезд будет в Вельске и Северодвинске.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманскую область снова прибудет «Поезд Победы». Согласно данным с официального сайта проекта, уникальный состав будет в регионе с 21 по 24 июня.
Посещение вагонов с экспозициями о Великой Отечественной войне бесплатное, однако нужно оформить виртуальный билет.
— Регистрация откроется 20 июня, - говорится на сайте.
До Мурманска поезд будет в Вельске и Северодвинске.
Последний раз «Поезд Победы» был в Мурманске в мае 2022 года.
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