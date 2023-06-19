Северян призывают аккуратнее относиться к такой красоте. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Хоть июнь в Мурманской области отметился и заморозками, и снегом, все же наступление лета в регионе чувствуется.

Так, в Мурманске цветут редкие для Крайнего Севера деревья. Так, у драмтеатра и гимназии №5 можно увидеть «невест» - все в белом цвету стоят яблони. А у административного здания Мурманского морского торгового порта зацвела вишня.

У драмтеатра и гимназии №5 можно увидеть «невест» - все в белом цвету стоят яблони. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На юге региона эти деревья встречаются чаще, а вот в Мурманске они - настоящие сокровище.

Северян призывают аккуратнее относиться к такой красоте. И это не случайно: в 2021 году у яблони у драмтеатра неизвестные сломали ветку.

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