Андрей Чибис о погибшем на СВО жителе Мурманской области: «Он навсегда останется достойным примером верности Родине»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели нашего земляка в зоне проведения спецоперации. Фото: vk.com/chibis.andrey

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели нашего земляка в зоне проведения спецоперации. Оборвалась жизнь рядового Артема Байрамова.

— Он защищал свою семью, интересы своего государства, своей Родины и отдал жизнь ради обеспечения безопасности страны и ее народа. Он навсегда останется достойным примером верности Родине и присяге, - написал Андрей Чибис на личной странице в «ВКонтакте».

Напомним: ранее стало известно, что из боя на спецоперации 8 мая не вернулся северянин Юрий Ларионов. Он служил на Северном флоте и был нападающим хоккейного клуба «Армата».

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