В районе Апатитов перевернулся и загорелся Opel Astra, пострадали пять человек

Фото: vk.com/murman01

Ранним утром 19 июня в районе Апатитов произошло страшное ДТП с участием одной машины. Opel Astra съехал с дороги в кювет, после чего перевернулся и загорелся.

- Авария случилась на 1212 километре автодороги Р-21 «Кола» около пяти утра. В ДТП пострадали пять человек, троих из них госпитализировали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним: в крови водителя, из-за которого на «Коле» погибли трое детей, нашли наркотики.

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