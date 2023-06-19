В крови водителя, из-за которого на «Коле» погибли трое детей, нашли наркотики

Сейчас уголовное дело направили в суд. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он был за рулем Volkswagen Multivan, который 30 декабря попал в ДТП на федеральной трассе «Кола» в районе Полярных Зорь.

— Водитель допустил занос автомобиля и выезд на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем. На месте погибли трое детей-пассажиров 2011, 2017, 2019 годов рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Кровь петербуржца взяли на анализ в рамках химико-токсикологической экспертизы. Как сообщили в СКР, в ней обнаружили наркотики.

Сейчас уголовное дело направили в суд. Ранее обвиняемого заключили под стражу.

Напомним: Следком Мурманской области проводит проверку по факту ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом №104 в Молочном. Напомним: транспорт, в котором находились 27 человек, включая водителя и кондуктора, съехал в кювет и опрокинулся на крышу на втором километре дороги Кола-Выходной.

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