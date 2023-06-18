Частицу Вечного огня из Мурманска отправили в Волгоград

Мероприятие проходило в рамках всероссийской акции «Путь Победы». Фото: оперштаб региона

В Мурманске у памятника Алеше провели первую церемонию взятия частицы Вечного огня, которую отправили в Волгоград. Мероприятие проходило в рамках всероссийской акции «Путь Победы».

- В ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане волонтеры вместе с неравнодушными жителями зажгут масштабную огненную картину войны, посвященную 80-летию Победы в Сталинградской битве, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: в Мурманске высадили 78 саженцев сирени в рамках акции «Сад Памяти».

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