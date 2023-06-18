В Мурманске 19 июня пройдет массовая проверка водителей на трезвость

19 июня сотрудники Госавтоинспекции областного центра проведут массовую проверку водителей. Фото: Влад Комяков

Утро новой недели начнется для мурманских автомобилистов с массовой проверки на состояние опьянения. Ее 19 июня в областном центре проведут сотрудники Госавтоинспекции.

- Мероприятия проводятся для профилактики нетрезвого вождения, а также для предупреждения грубых нарушений ПДД. За полгода в Мурманске автоинспекторы пресекли более 190 фактов пьяного вождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Северян просят сообщать о случаях нетрезвого вождения по телефонам: 40-63-10, 127 или 02.

Напомним: в центре Мурманска в ДТП пострадал мотоциклист.

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