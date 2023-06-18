В Мурманске на Кольском проспекте перевернулся грузовик Volvo

Причины аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Мурманске на проспекте Кольском, 129 перевернулся грузовой автомобиль Volvo. На месте происшествия работал дежурный караул пожарной части.

- Проведены работы по осмотру и сбору информации, отключению АКБ. Пострадавших нет, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним: на дороге «Апатиты-Кировск» произошло ДТП с двумя пострадавшими на мотоцикле.

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