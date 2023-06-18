18 июня в Мурманске вспоминают самый страшный день в истории города

18 июня 1942 года стал невероятно тяжелым днем для мурманчан. Фото: Олег ФИЛОНОК

18 июня в Мурманске особенная дата - это День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

18 июня 1942 года столицу Кольского Заполярья фактически стерли с лица земли. На город враг сбросил 12 тысяч авиабомб, сгорели более 600 домов.

- Более тысячи авианалетов, сброшенные на город бомбы, пожары и разрушения – все это пришлось пережить жителям Мурманска в годы Великой Отечественной войны. Пережить – и выстоять. Ежедневным трудом под огнем вражеской авиации приближать Победу. Работать на строительстве оборонительных рубежей, выпускать орудия, ремонтировать суда, продолжать ходить в море, разгружать союзные конвои, сдавать кровь для фронтовых нужд, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В память о событиях того черного дня в городе стоит памятник - «печная труба» у Семеновского озера. Здесь ежедневно играют военные песни, а на стендах рядом есть информация о том, какой была война для последнего города российской империи.

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